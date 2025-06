Weischer JVB hat ein neues programmatisches DooH-Tool vorgestellt: den Prebid Service. Dieser ermöglicht eine präzisere, vollautomatisierte Zielgruppenansprache, indem Werbeinhalte basierend auf kampagnenindividuellen Datenquellen – zum Beispiel Best4planning, Audiences AI oder kundenindividuellen Daten – und Bewegungsdaten ausgespielt werden.

„Mit unserem Prebid Service schließen wir die letzte Lücke zwischen Zielgruppendaten und programmatischer Ausspielung. Das bedeutet: Weniger Streuverluste und maximale Effizienz für jedes Werbebudget“, sagt Jonas Kofahl-Kraatz, Managing Director Digital bei Weischer.

Zielgruppe in Echtzeit

Der Prebid Service ergänzt aktiv den automatisierten Einkaufsprozess im DooH – bei voller technischer Kompatibilität der programmatischen Lieferkette. Noch bevor ein Gebot abgegeben wird, prüft die Technologie automatisch, ob ein Werbekontakt relevant ist. Zunächst wird die definierte DooH-Zielgruppe in eine programmatische Logik übersetzt – und zwar so, dass sie maschinenlesbar in Echtzeit geprüft werden kann. Innerhalb von drei Millisekunden verarbeitet der Prebid Service Millionen Gebotsanfragen und gleicht diese automatisiert mit den hinterlegten Zielgruppen-Segmenten ab. Identifiziert das System ein aktives, passendes Segment, wird entschieden, ob die Impression eingekauft und welche Werbung ausgespielt wird.

Dabei erkennt das System automatisch, ob die definierte Zielgruppe überdurchschnittlich vor einem digitalen Screen vertreten ist – und schaltet die Werbung nur dann, wenn ein optimaler Zielgruppen-Fit erkannt wird.

Für Werbetreibende und Agenturen soll sich die Nutzung besonders userfreundlich gestalten: Weischer erstellt maßgeschneiderte DooH-Zielgruppensegmente, die sich in ausgewählte DSPs integrieren lassen. Die Kampagnensteuerung erfolgt dann automatisch in Echtzeit. Wer noch mehr Kontrolle wünscht, kann die hybride Technologie auch im Self-Service nutzen.