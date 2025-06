Der Geschäftsführer des österreichischen Außenwerbers Progress Werbung, Fred Kendlbacher, ist nach mehr als 35 Jahren in der Außenwerbebranche in den Ruhestand gegangen. Ihm folgt als neuer Geschäftsführer von Progress Werbung der langjährige Prokurist Dominik Sobota.

Fred Kendlbacher führte das Salzburger Unternehmen unter anderem in die Digitalisierung. Gemeinsam mit Dominik Sobota trieb er die Einführung von Digital-out-of-Home in Westösterreich voran. Mit Ihnen hielten digitale City Lights, Premium Screens, Mega-Screens an der A1 und Infoscreen – „Dein Öffi-TV“ – Einzug in den öffentlichen Mediamix Salzburgs.

„All diese Jahre waren geprägt von wirtschaftlichem Erfolg und einer gesunden betrieblichen Entwicklung, sogar während der Finanzkrise 2008 und der Pandemie. Möglich gemacht hat dies vor allem ein freundschaftlicher, wertschätzender Umgang aller Mitarbeiter:innen und Kolleg:innen und die großartige Unterstützung von Eigentümerseite, durch Gewista und Ankünder“, sagt Fred Kendlbacher. „Das Vorjahr war operativ das beste Jahr der Progress Werbung, herzlichen Dank an die uns treue, werbewillige Wirtschaft. Das Team ist motiviert und perfekt aufgestellt, die Eigentümer sind engagiert und investitionsbereit. Der Verband OOH Austria ist gegründet und OoH boomt – mit diesen positiven Rahmenbedingungen ist es ein guter Zeitpunkt, die Erfolgsgeschichte der Progress Werbung weiterzuschreiben und für mich die Federführung weiterzureichen.“

Gemeinsam mit Stadt und Land Salzburg ist Fred Kendlbacher sowohl Initiator des Kulturplakatpreises, der nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert, als auch des seit 11 Jahren bestehenden Kunst-Lifaßsäulen-Projekts. Zudem wurden weitere Zusatznutzen wie Defibrillatoren in den Digitalen City Lights und Serviceterminals für Radfahrer realisiert.

Fred Kendlbacher wird in der kommenden Zeit, wenn gewünscht, seiner unternehmerisch engagierten Familie zur Seite stehen und sich auf Wasser-, Berg- und Skisport fokussieren.

Neue Geschäftsführung

Nun rückt Dominik Sobota, langjähriger Prokurist und Wegbegleiter von Fred Kendlbacher, auf den Geschäftsführerposten. Als Prokurist wird ihm der langjährige OoH-Sales-Profi David Nowotny beiseite stehen.

„Nach 20 Jahren als Prokurist der Progress Werbung freue ich mich auf die neue Aufgabe und darauf, den gemeinsam eingeschlagenen Weg mit dem Sales-Profi, David Nowotny voranzuschreiten. Wir sind auf die Zukunft gut vorbereitet: Wir haben ein breites Angebot an Out-of-Home-Medien, eine ausgereifte Technik, die Teams, die Standortabdeckung und die Motivation, neue Ideen gemeinsam mit und für unsere Kund:innen umzusetzen. Der Out-of-Home-Markt boomt und wir werden das Potenzial im (D)ooH-Bereich für unsere Kund:innen sichtbar und messbar erfolgreich nutzen“, kommentiert Dominik Sobota.