Die DooH- und Retail-Media-Tochter PRN ist der neue DooH-Partner von Quest Diagnostics. Der US-Laboranbieter betreibt 6.000 Patienten-Servicecenter in Nordamerika, davon 2.250 eigene Praxen. Quest betreut jedes Jahr jeden dritten Erwachsenen in den USA. Zu den Logistikkapazitäten gehören rund 3.750 Kurierfahrzeuge und 25 Flugzeuge, die täglich Zehntausende von Zwischenstopps einlegen und Proben zu zentralen Laboren transportieren.

In den Wartezonen der Service-Points betreibt Quest ein nationales Wartezimmer-Netzwerk, das zukünftig von PRN mit redaktionellem Content und DooH-Werbung versorgt wird.

Stratacache expandiert mit PRN auch in Europa jenseits von Supermärkten in Wellness-Locations wie die Gym-Kette Basicfit in Frankreich.