Mit einer Forced-Perspective-Kampagne am Point of Sale hat Red Bull in der Schweiz, in Kooperation mit dem Außenwerber Livesystems, die Sommer-Edition seines Energydrinks beworben. Die DooH-Motive mit 3D-Effekt wurden direkt am Ort der Kaufentscheidung ausgespielt – auf Screens an Migrolino Convenience-Standorten in der Deutschschweiz.

Die Kampagne lief insgesamt 2 Wochen und erreichte laut Livesystems mehr als 1 Millionen Personen sowie 2,4 Millionen Bruttokontakte. Das Spiel mit Perspektive und Tiefenwahrnehmung erhöhte noch einmal die Aufmerksamkeit. „3D-Effekte machen Werbung einprägsamer und sind eine kraftvolle Ergänzung des Marketingmix“, sagt Marco Gasser, Chief Sales Officer bei Livesystems.

Für das Außenwerbeunternehmen bieten Forced-Perspective-Kampagnen eine neue Möglichkeit, Markenbotschaften wirkungsvoll umzusetzen. Livesystems deutete an, Forced-Perspective-Kampagnen zukünftig stärker in das DooH-Angebot einzubinden.