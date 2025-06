Sony Crystal LED für Chrysler & Co.

Der Autokonzern Stellantis umfasst 14 Automarken, darunter so bekannte Namen wie Peugeot, Fiat, Citroën, Opel, Chrysler und Maserati. Um sich bei all diesen ikonischen Namen standesgemäß zu zeigen, führte das Unternehmen eine Modernisierung seines Präsentationsraums „Dome“ in Paris durch. Dabei setzte Stellantis auf eine Crystal-LED-Lösung von Sony, die vom Intergrationspartner SCC installiert wurde.

Die neue LED-Wall mit einer Länge von 16 und einer Höhe von drei Metern löste eine zehn Jahre alte Videoprojektionslösung ab und soll alle Details der gezeigte Modelle – Farben, Texturen, Oberflächen – präzise wiedergeben und gleichzeitig Wow-Effekte erzielen lassen. Im Dome finden interne Präsentationen statt, stellen Design-Teams und Markenmanager ihre Visionen und Entwicklungen vor und legen CEOs die Grundlage für die künftige Modellpolitik der vierzehn Marken.

Farbgenauigkeit ein Muss

Nach einer öffentlichen Ausschreibung und einem Vergleich zwischen drei Anbietern fiel die Wahl auf die Sony Crystal LED BH15D. Die Helligkeit von 1.700 Candela pro Quadratmeter gewährleistet Sichtbarkeit auch bei viel Umgebungslicht. Die Antireflexbeschichtung eliminiert visuelle Ablenkung und verstärkt gleichzeitig die Tiefenschärfe der Schwarztöne.

Für Stellantis war außerdem die Farbgenauigkeit entscheidend, um die visuelle Identität der präsentierten Automarken zu wahren. Dies kann die BH-Serie durch den Bildprozessors X1 für Crystal LED und die 22-Bit-Super-Bit-Mapping-Technologie bieten.

Die Größe des Screens ermöglicht es den Teams außerdem, die Fahrzeuge in voller Größe darzustellen und verschiedene Modelle, Konfigurationen oder Ausführungen zu vergleichen.

„Die Schärfe der Bilder, die Tiefe der Schwarztöne und die Farbtreue sind fantastisch“, sagt Phillipe Deren, Leiter der Abteilung Digital Design Development bei Stellantis. „Die Wiedergabe ist beeindruckend realistisch, egal ob bei Videos, 3D-Renderings oder Modellvergleichen.“

SCC führte Installation durch

Als Projektintegrator begleitete SCC France die gesamte Installation des Crystal-LED-Displays auf einer speziell entworfenen Hängekonstruktion. Laurent Benedetti, Leiter der Abteilung Audiovisuelle Medien bei SCC France, kommentiert: „Trotz der logistischen und technischen Einschränkungen konnten wir eine reibungslose und präzise Ausführung gewährleisten, die den hohen Erwartungen von Stellantis entsprach. Diese Art der Bereitstellung ist ein perfektes Beispiel für die Fähigkeit von SCC France, missionskritische Projekte in Zusammenarbeit mit bewährten Technologiepartnern wie Sony umzusetzen.“

Zudem wurde das Projekt in einer anspruchsvollen Zeit durchgeführt: im August 2024, als die SCC-Teams auch für die Olympischen Spiele in Paris im Einsatz waren.