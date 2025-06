Samsung lädt am 2. Juli zum virtuellen Signage Day ein: In einem Webinar stellen Experten aus dem Samsung-Display-Team neue Funktionen von Samsung VXT und den LCD-Signage-Displays vor. Das Ganze beginnt um 14:00 und dauert zwei Stunden.

Los geht es mit einer Einführung in Samsung VXT 3.0, der neuesten Version der Signage-Softwareplattform. Anschließend wird das Samsung Color E-Paper vorgestellt und wie es sich in VXT integrieren lässt. In der zweiten Stunde zeigen die Experten, wie sich die interaktive WAF-Displayserie einsetzen lässt und präsentieren das Supersized LCD Display + Logitech-Lösungen als Komplettpaket für hybride Meetings.

Zu den jeweiligen Themenblöcken gibt es Live Q&A-Sessions, in denen Teilnehmer ihre Fragen an die Experten richten können. Durch das Webinar leiten Amit Chatterjee, Manager Presales Solutions, und Jonathan Marcialis, B2B Trainer bei Samsung. Hier geht es zur Anmeldungsseite.