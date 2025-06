Die weltweite Out-of-Home-Branche traf sich vergangene Woche in Mexiko City zum Jahreskongress der WOO (World Out of Home Organization). Mehr als 600 Delegierte aus 58 Ländern nahmen an der Veranstaltung teil – viele von ihnen bekannte Namen aus der Digital Signage- und DooH-Branche.

WOO-Präsident Tom Goddard stellte auf dem Kongress die Ergebnisse der aktuellen „Worldwide Expenditure Survey“ vor, nach der die globale OoH-Branche 2024 einen Umsatz von 46 Milliarden US-Dollar erreichte – ein Wachstum von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt OoH deutlich vor anderen sogenannten Legacy-Medien wie Zeitungen, Radio, Fernsehen und Magazine. Für 2025 wird ein weiterer Anstieg auf über 49 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Besonders stark entwickelte sich der deutsche Markt, der um 12,7 Prozent zulegte. Auch in den USA erreichte die Branche mit erstmals über 9 Milliarden US-Dollar eine neue Höchstmarke. Parallel dazu kam es zu mehreren bedeutenden Zusammenschlüssen und Technologie-Integrationen, die die Branche nachhaltig verändern dürften.

Aktuelle Entwicklungen in Europa im Überblick:

Wildstone Capital und Hygh planen gemeinsamen Ausbau von DooH-Großflächen in Deutschland.

Deutsche DooH-Branche bekam mit der Public & Private Screens 3.0 neue aktuelle Leistungswerte

Österreich bekam eigenen OoH-Verband OOHA.

Bauer Media übernahm das Europa-Nord-Segment von Clear Channel.

Aktuelle Entwicklungen in Nord- und Südamerika im Überblick:

In den USA übernahm der Mobilfunkanbieter T-Mobile das Adtech-Unternehmen Vistar – ein bedeutender Einstieg eines Telekommunikationskonzerns in die OoH-Branche.

Die US-OoH-Umsätze überschritten erstmals die Marke von 9 Milliarden US-Dollar.

In Kanada führte der Branchenverband COMMB ein neues Tool zur Reichweiten- und Frequenzmessung auf seiner Roadmap-Plattform ein.

In Brasilien übernahm der Medienkonzern Globo den größten landesweiten OoH-Anbieter Eletro Media. Anschließend kaufte Eletro die brasilianischen Geschäftsbereiche von Clear Channel.

Das argentinische Unternehmen Global sicherte sich die restlichen Clear-Channel-Aktivitäten in Mexiko, Peru und Argentinien.

JC Decaux baute seine Präsenz in Zentralamerika aus: Das Unternehmen übernahm Publigrafic in Guatemala und Costa Rica sowie IMC in Costa Rica.

Aktuelle Entwicklungen im Rest der Welt im Überblick:

Im Nahen Osten gründete die Multiply Group mit 60% Marktanteil in den VAE ein JV zur internationalen Expansion mit Außenwerber Al Arabia, der 70% des saudischen Marktes hält. Zusammen arbeiten sie an einer neuen großen Ad-Tech-Plattform für die Golfregion und darüber hinaus.

Afrika hat begonnen, ernsthaft in die digitale Transformation zu investieren und OoH-Inventare zu messen.

In China stiegen die DooH-Umsätze trotz der zollbedingten Handelskriege auf 66% des gesamten OoH-Umsatzes.

In der übrigen APAC-Region unternahm Indien positive Schritte zur Schaffung einer einheitlichen Audience-Measurement-Plattform.

In Korea setzt der weitere Ausbau der Ad Zones in Seoul den Standard für den Rest der Welt.

In Australien führte die OMA ihre hochentwickelte Messplattform Move 2 ein.

Diese Entwicklungen zeigen, dass die OoH-Branche weltweit in Bewegung ist – mit steigenden Umsätzen, wachsender technologischer Integration und zunehmender Konsolidierung.