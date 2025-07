Die Litfaßsäule feiert 170. Geburtstag: Am 1. Juli 1855 stellte Ernst Litfaß die ersten Säulen in Berlin auf (invidis berichtete). Dieses Ereignis prägte die Entwicklung der Außenwerbung entscheidend – vor allem in Deutschland, aber auch europaweit.

Daher haben wir Außenwerber und Experten um ein Gratulationsschreiben gebeten. Die Bedeutung für die Außenwerbung und die Vielseitigkeit ihrer Geschichte bis heute spiegeln sich in den Glückwünschen wider.

Christian Knappe Leiter Corporate Communications & Affairs bei Wall „Alles Gute zum 170. Geburtstag, liebe Litfaßsäule! Ernst Litfaß hat mit dir den Grundstein für eine ganze Mediengattung gelegt, die unsere Branche bis heute prägt. Mit dir begann die Erfolgsgeschichte der Außenwerbung, ein niedrigschwelliges Medium, das die Massen schnell und günstig erreicht und informiert. Auch heute, nachdem du dich von Berlin aus in ganz Deutschland etabliert hast, bewirtschaften wir Säulen als wichtige Orte der Stadtinformation, die auf deinem Prinzip basieren. Du als Kulturmedium bringst die Menschen zusammen und das in einer Zeit, in der die Gesellschaft viel individualisierter ist als damals, als Marktplätze noch Treffpunkte für alle Menschen waren. Als waschechte Berlinerin bist du für unser Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin nostalgische Gallionsfigur und ewige Inspiration zugleich, deshalb würdigen wir das Grab deines Erfinders Ernst Litfaß und sorgen auch weiterhin dafür, dass es ein Berliner Ehrengrab ist und bleibt. Wir danken dir für deine dauerhafte Präsenz, die seit Generationen aus unseren Städten nicht mehr wegzudenken ist und das in einer Branche, die sich so schnell transformiert und wandelt wie die Außenwerbung. Du beweist, dass Klassiker zu Recht Klassiker sind. Danke für Alles und auf die nächsten 170 Jahre!“

Alexander Stotz CEO von Ströer Media Deutschland „Die Litfaßsäule ist weit mehr als ein Stück Stadtgeschichte – sie ist ein lebendiges Medium, das sich immer wieder neu erfindet und auch im digitalen Zeitalter ihren festen Platz hat. Sie verbindet Tradition mit Innovation und zeigt die Bedeutung öffentlicher Kommunikation im urbanen Raum. Neben den klassisch geklebten Litfaßsäulen haben sich im Laufe der Jahre außerdem hochwertig verglaste und hinterleuchtete Premium-City-Light-Säulen entwickelt. Die ersten digitalen Säulen werden heute von Ströer in Hamburg und Stuttgart betrieben. Digitale Litfaßsäulen können als Knotenpunkte für smarte Städte dienen, indem sie Informationen zu öffentlichen Verkehrsmitteln, Veranstaltungen oder Umweltdaten anzeigen. Im April dieses Jahres hat Ströer in Darmstadt in Zusammenarbeit mit dem Loewe-Zentrum Emergencity und der Technischen Universität Darmstadt die Litfaßsäule 4.0 vorgestellt. Im Rahmen der Forschungskooperation erfährt die klassische Litfaßsäule eine Renaissance als Warnmultiplikator. Die Idee: Wenn bei einem langanhaltenden Stromausfall andere Kommunikationsmedien wie Mobilfunk, Internet oder Fernsehen ausfallen, kann die energieautarke Litfaßsäule 4.0 Menschen weiterhin informieren. Die Litfaßsäule steht also sinnbildlich für die Verknüpfung von Vergangenheit und Zukunft in der Außenwerbung. Sie ist ein Beweis dafür, dass analoge Medien auch im digitalen Zeitalter ihre Stärke ausspielen – gerade dann, wenn sie intelligent weiterentwickelt werden. Happy Birthday, liebe Litfaßsäule!“

Carsten Ehling Geschäftsführer der Projektunion „Die Litfaßsäule als Traditionswerbeträger steht seit 170 Jahren sinnbildlich für die klassische Außenwerbung. Sie war eines der ersten Formate, um Werbung im öffentlichen Raum zu strukturieren – und legte damit das Fundament für die heutige Gattung der Out-of-Home-Medien. Als analoge Ikone prägt sie bis heute das Stadtbild und den urbanen Alltag mobiler Bevölkerungsteile. Ihre Wirkung beruht auf einer aufmerksamkeitsstarken zentralen Platzierung in City- und Innenstadtbereichen, einer hohen Awareness durch Präsenz und Alleinstellung, ihrer Reichweite und Effizienz – Parameter, die auch im digitalen Zeitalter ihre Gültigkeit besitzen. Ihr Jubiläum als Klassiker erinnert uns daran, dass erfolgreiche Außenwerbung mehr braucht als Technik: Sichtbarkeit, Relevanz und eine qualitative Durchsetzung im öffentlichen Raum bleiben zentrale Werte – damals wie heute. Herzlichen Glückwunsch zu 170 Jahren Werbewirkung mit Haltung.“

Kai-Marcus Thäsler Hauptgeschäftsführer des FAW „Wenn ein Klassiker des öffentlichen Lebens 170 Jahre alt wird und dabei nichts von seiner Präsenz verloren hat, ist das ein Grund zum Feiern. Die Litfaßsäule – seit dem 1. Juli 1855 unübersehbar auf den Bühnen unserer Städte – ist ein echtes Original mit Dauerkarte im Rampenlicht. Erfunden vom Berliner Verleger Ernst Litfaß, brachte sie Ordnung ins Chaos der wilden Plakatierung und wurde zum ersten offiziellen Schauplatz für Informationen, Kultur und Werbung. Seitdem hat sie Millionen von Botschaften getragen – leise oder laut, politisch, poetisch oder provokant – und blieb dabei stets an zentraler Stelle: mitten im Leben. Was einst als technische Neuerung begann, ist heute Teil einer stolzen Tradition der Außenwerbung. Die Litfaßsäule hat sich immer wieder neu erfunden – analog, digital, interaktiv – und dabei nie ihre Kernrolle verloren: Bühne und Treffpunkt für Botschaften aller Art zu sein. Wir gratulieren herzlich zu 170 Jahren eindrucksvoller Standhaftigkeit und Bühnenpräsenz. Weiterhin viel Applaus, liebe Litfaßsäule – und auf eine glänzende Zukunft im Scheinwerferlicht des öffentlichen Raums!“

Thomas Masek Co-CEO von Crossvertise „Die Litfaßsäule war ihrer Zeit voraus – und ist es in gewisser Weise noch immer. Als sie 1855 erstmals in Berlin aufgestellt wurde, bedeutete sie eine kleine Medienrevolution: strukturierte Werbeflächen mitten im urbanen Leben. Sie hat Werbung ins Stadtbild gebracht – und damit die Grundlage geschaffen für ein Medium, das sich stetig weiterentwickelt: Heute sprechen wir über Programmatic, Datenintegration und KI-Optimierung – und alles begann mit einer runden Säule, etwas Leim und viel kreativem Drive. Die Litfaßsäule zeigt: Medienwandel beginnt mit mutigen Ideen. Herzlichen Glückwunsch zum 170. Geburtstag!“

Bernd Rabsahl CEO der It Works Group „Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch, Ikone der Außenwerbung! Seit 1855 prägt sie das Stadtbild, informiert Passant:innen und spiegelt den Zeitgeist wider – kulturell, politisch und gesellschaftlich. Als Plattform für lokale Events, Kunst und Kultur hat sie über Generationen hinweg den öffentlichen Raum bereichert und kleinen Unternehmen Sichtbarkeit verschafft. Litfaßsäulen sind mehr als nur Werbeträger: Sie sind urbane Bühnen für Information, Ausdruck und Begegnung – analog, nahbar und relevant. Selbst im digitalen Zeitalter behaupten sie ihren festen Platz in der Medienlandschaft und erinnern uns daran, wie wichtig Vielfalt und Zugänglichkeit in der Kommunikation sind. Danke, Litfaßsäule – auf die nächsten 170 Jahre!“