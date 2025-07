LED-Hersteller Absen hat in einem Joint Venture mit Versatile den nach eigenen Angaben die größte durchgehende Virtual-Production-LED der Welt installiert – und zwar im chinesischen Deqing. Die Fläche des Screens beträgt 1.700 Quadratmeter; er ist 50 Meter lang und 12 Meter hoch, wobei er mit einer Krümmung von 270 Grad aufgebaut ist. Die Gesamtfläche der Virtual-Production-Bühne beträgt rund 5.000 Quadratmeter. Insgesamt besteht die LED-Wall aus circa 600 Millionen Pixel.

Versatile Media beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und ist auf Virtual Production spezialisiert. Der Hauptsitz ist in Hanghzou, Niederlassungen gibt es in Peking und Vancouver. Das VP-Studio in Deqing ist die dritte VP-Location von Versatile in China. Im Bereich Virtual Production arbeitet das Unternehmen unter anderem mit Apple TV und mit CCTV, China Central Television, zusammen.

Für den Standort Deqing entwickelte Versatile einen AI-gestützten Virtual-Production-Workflow, von dem die LED-Produktion ein Teil der Prozesskette ist.

Enge Zusammenarbeit

Absen und Versatile hatten vor dem Projekt bereits längere Zeit kooperiert. Während der Umsetzung arbeiteten die beiden technischen Teams eng zusammen, von der Planungsphase bis zur Kalibrierung vor Ort.

Um Moiré und andere Fehler zu beseitigen, sind die Absen VP-LEDs mit einer speziellen Beschichtung versehen, sodass auch bei einem Screen dieser Größe die fehlerfreie Filmaufnahme auf bis zu zwei Meter möglich ist.

Absen hat ein Video zum Case veröffentlicht, auf dem noch einige Eindrücke mehr zu sehen sind.

