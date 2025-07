Der Digital Signage-Software-Anbieter Easescreen hat einen neuen Head of Sales Austria: Andreas Blazek. Mit seiner Erfahrung im strategischen Vertrieb und einem Fokus auf lösungsorientierte Ansätze übernimmt er die Vertriebsverantwortung für den Heimatmarkt von Easescreen.

Andreas Blazek bringt langjährige Expertise in den Bereichen Key Account Management, Direkt- und Partnervertrieb sowie im Verkauf von Hard- und Softwarelösungen und Dienstleistungen mit. Seine berufliche Laufbahn umfasst leitende Positionen in Unternehmen aus den Bereichen IT, Industrie und Technologie. In einer seiner früheren Rollen verantwortete er als Leiter des Softwarevertriebs den Verkauf von Software- und Dienstleistungslösungen – darunter Cloud-Technologien, On-Premise-Systeme und Industriesoftware.

Weitere Stationen umfassen Vertriebs- und Beratungsfunktionen im Bereich Legal Compliance und Arbeitssicherheit im gesamten DACH-Raum sowie die Vertriebsleitung im Bereich klassische IT-Beratung.

