DooH Doohclick weitet Präsenz in Südafrika aus

Die OoH-Plattform Doohclick weitet ihre Präsenz in Südafrika aus – und ist eine Partnerschaft mit Network X OOH eingegangen, einem Netzwerkbetreiber der sowohl in Städten als auch in Townships tätig ist.

Die neue Zusammenarbeit bringt Doohclicks Ad-Management-Technologie in das DooH-Netzwerk von Network X ein, was unter anderem verbesserte Reporting-Möglichkeiten bedeutet.

Zweite Kooperation in diesem Jahr

Network X OOH erreicht sein Publikum durch Formate, die in die Infrastruktur des Townships und Städte eingebettet – durch Kooperationen mit Spaza-Shop-Besitzern – einer Art „Tante-Emma-Laden“, Taxibetreibern, Bars und anderen Unternehmern.

„Doohclick hat uns geholfen, mehr Ordnung in unser digitales Screen-Management zu bringen und den Grundstein für eine zukünftige Skalierung zu legen“, sagt Nicole Ross, Group Brand Manager bei Network X. „Die Planungstools und das Echtzeit-Tracking waren besonders hilfreich, und die intuitive Schnittstelle hat das Onboarding für das Team vereinfacht.“

Vor drei Monaten gab Doohclick bereits eine Kooperation mit Innovocean bekannt.

