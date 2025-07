Viewsonic hat das Ecovadis Silber-Rating erhalten. Laut dem Unternehmen gehört es damit zu den besten 8 Prozent aller weltweit bewerteten Unternehmen im Bereich nachhaltiger Unternehmensverantwortung.

Ecovadis ist eine Analyseplattform für Nachhaltigkeit, die mehr als 130.000 Unternehmen in 180 Ländern bewertet. Der Bewertungsrahmen umfasst 21 Kriterien, die in vier Hauptthemen gruppiert sind: Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung.

Die Ecovadis-Bewertung basiert auf internationalen Standards, darunter die zehn Prinzipien des UN Global Compact, die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die GRI-Standards sowie die ISO-26000-Norm.

Mit einer umfassenden Net-Zero-Strategie will Viewsonic Nachhaltigkeit über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg und in die globalen Unternehmensprozesse integrieren. Bereits 2024 hatte Viewsonic mehrere produktbezogene Nachhaltigkeitsinitiativen eingeführt, darunter die Entwicklung kompakterer Monitordesigns, die Integration von Universal-Steckeradaptern in tragbare Monitore und die Verwendung von Kartons mit einem Recyclinganteil von 80 Prozent bei interaktiven Displays.

