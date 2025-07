Panasonic unternimmt seinen ersten Produkteinführung seit Re-Launch der Marke unter dem neuen Investor Orix. Die Displayserie EQ3 ist die erste, die von der ausgegliederten Panasonic Projector & Display Corporation erscheint. In den USA ist sie bereits aktiv, in EMEA nimmt sie am 1. Oktober ihre Geschäfte auf. Die Tochtermarke Mevix wird zur selben Zeit auf den Markt kommen.

Die EQ3-Serie ist in sechs Größen von bis zu 86 Zoll erhältlich und soll die neue Einsteigerserie für Unternehmen und Bildungseinrichtungen werden.

Die Displays haben einen Helligkeitswert von 500 Candela pro Quadratmeter. Zum Einsatz kommt ein ADS-Weitwinkelpanel mit Entspiegelungsbeschichtung, die Reflexionen reduziert und gleichbleibend hohe Farbgenauigkeit aus verschiedenen Blickwinkeln verspricht.

Die Displays sind für eine tägliche Betriebsdauer von bis zu 18 Stunden ausgelegt und lassen sich im Quer- oder Hochformat sowie mit einer Neigung von bis zu 20 Grad nach vorne oder hinten installieren.

Zur Ausstattung gehören drei HDMI-Eingänge mit CEC-Unterstützung, ein integrierter 4K-USB-Mediaplayer zur direkten Wiedergabe von Inhalten über USB sowie Schnittstellen für die externe Steuerung via LAN oder RS-232 (PJLink). Darüber hinaus sind die Displays kompatibel mit AMX Device Discovery, Crestron Connected (V2) und Crestron XiO Cloud LAN Control zur zentralen Verwaltung über das Netzwerk.

Die verfügbaren Größen sind 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ und 86″.

