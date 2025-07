Scala, global führender Digital Signage-Software-Anbieter und Tochtergesellschaft von Stratacache, hat in London einen neuen Showroom eröffnet. Die 142 Quadratmeter große Location befindet sich wenige Gehminuten von der U-Bahn-Station Angel entfernt und soll für Technologievorführungen, Partnertreffen und Bildungsinitiativen genutzt werden – für Kunden sowohl aus Großbritannien als auch aus ganz Europa.

„Die Technologie von Scala ist in ganz London zu finden, sowohl in ikonischen Wahrzeichen als auch in Verkehrsknotenpunkten, Banken und hochwertigen Einzelhändlern. Daher ist es sehr passend und großartig, einen eigenen Showroom in der Hauptstadt zu eröffnen“, sagt Harry Horn, General Manager EMEA bei Scala. „Dies ist ein spezieller Raum, in dem wir unsere neuesten Lösungen vorstellen und mit unseren Partnern zusammenarbeiten können, um gemeinsam einen erstklassigen Kundenservice zu bieten.“

Von Lift-and-Learn bis Hospitality

Neben Displays in unterschiedlichen Formaten, darunter Gondola- und End-Cap-Displays sowie digitale Menuboards, und Scala-Mediaplayern zeigt der Showroom weitere Scala-Lösungen, darunter Lift-and-Learn-Applikationen und Signage mit Gestenerkennung.

Analytics-Lösungen des Schwesterunternehmens Walkbase sollen in den kommenden Wochen im Showroom integriert werden, ebenso eine Demo-Version der kürzliche angekündigten Hospitality-Lösung Scala Quintet.

Der Londoner Showroom soll die Wachstumsstrategie von Scala für 2025 widerspiegeln, wie auch der neue Showroom in Madrid. Beide ergänzen den Präsentationsraum am Scala-Hauptsitz im niederländischen Sittard; weitere Eröffnungen in Europa sind geplant.

