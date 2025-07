Die Gemeinde Sexten in Südtirol will Touristen nun auch digital im physischen Raum abholen – mit einer 118 Zoll großen Multitouch-Videowand, auf der Besucher spielerisch und intuitiv die Region erkunden können. Dabei umfasst der Content unter anderem interaktive Zeitleisten, 3D-Modelle, Quiz-Spiele und Video-Puzzles. Dabei passen sich die Inhalte den Jahreszeiten an und können in mehreren Sprachen dargestellt werden.

Die Wall entstand in Zusammenarbeit mit den Multitouch-Experten Eyefactive, welche die interaktive Signage-Software und die Multitouch-Funktionen beisteuerten. Ein Highlight ist die Drag-and-Drop Funktion: Wird zum Beispiel ein Skifahrer-Symbol auf eine Piste gezogen, erscheinen sofort Informationen zur Aktivität.

„Unser Ziel war es, eine interaktive Experience zu schaffen, die gleichzeitig unterhält, informiert und inspiriert. Mit der Technologie von Eyefactive ist uns eine innovative Lösung gelungen, die bei unseren Besuchern wirklich Anklang findet“, kommentiert der Tourismusverein Sexten.

Der Multitouch Appstore von Eyefactive ermöglicht dabei eine einfache Anpassung von Layout, Inhalten und Design, damit derartige Projekte schnell und effizient umgesetzt werden können.