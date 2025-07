Die Formel-1-Fangemeinde wächst in Großbritannien gerade stark. Etwa ein Viertel der Bevölkerung verfolgt die Rennen – 41 Prozent davon sind mittlerweile Frauen. Der F1-Partner Lenovo feierte das wachsende Interesse an der Rennserie vor zwei Wochen mit einer 4.250 Quadratmeter großen Projektion auf dem Fenchurch Building in London – auch bekannt als „Walkie-Talkie“. Gezeigt wurden dabei F1-Designs, die von DJ Roman Kemp und Moderatorin Natalie Pinkham entworfen wurden.

Das Projection-Mapping-Event fand im Anschluss an den Grand Prix von Großbritannien 2025 in Silverstone statt, bei dem 500.000 Zuschauer vor Ort waren.

Das Spektakel in London ist nicht die einzige kreative Initiative, die Formel 1 mit Lenovo startete: Mit Unterstützung von Intel wurde die Plattform „Race To Create“ ins Leben gerufen. Damit können Fans eigene Fahrzeugdesigns entwerfen – ein neue Möglichkeit, das Fan-Engagement auch außerhalb der Rennwochenenden hoch zu halten und mit Nachwuchs-Fans zu connecten. Denn die Beliebtheit von Formel 1 steigt besonders bei jungen Menschen: 42 Prozent der Fans sind unter 35 Jahre alt – ein Anstieg um 11 Prozentpunkte in den letzten sieben Jahren.

Lenovo ist weltweiter Partner der Formel 1 und unterstützt verschiedene technologische Entwicklungen im Sport. Dazu zählt der Einsatz AI-gestützter Laptops wie dem Thinkpad X9 Aura Edition in Testphasen sowie der Betrieb eines Media & Technology Centres in Kent. Dort werden pro Rennwochenende rund 600 Terabyte an Daten verarbeitet, die in über 180 Länder ausgestrahlt werden.

