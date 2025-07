Ocean Outdoor wird in Zusammenarbeit mit dem Mobilfunkanbieter EE die Höhepunkte der Fußball-Europameisterschaft der Frauen übertragen, die am 2. Juli startet. Clips der wichtigsten Spielmomente werden auf DooH-Screens in 11 britischen Städten zu sehen sein. Die Kampagne soll die Reichweite des Frauenfußballs erhöhen und die abendliche Berichterstattung im TV vorbereiten.

Gleichzeitig lanciert EE seine EM-Kampagne „Everyone needs a squad“, in deren Zentrum junge Fußballerinnen und Fußballer stehen. Dei Kamapgne wurde in Zusammenarbeit mit WPP Media Open Connect und Posterscope entworfen.

Auch für Marken sind die Werbeplätze rund um die Fußballübertragungen attraktiv, wie Ocean Outdoor erläutert: „Die wachsende Popularität des Frauenfußballs bietet Marken viele Möglichkeiten, um zu spielen und alles zu gewinnen“, sagt Kevin Henry, Head of Content and Sponsorship bei Ocean Outdoor. „OoH ist eine Chance, während eines der größten Turniere dieses Jahres ein breites Publikum zu erreichen.“

Gerade in UK ist die Übertragung interessant: Die englische Frauen-Nationalmanschaft, die „Lionesses“, sind amtierende Europameister und verteidigen in der Schweiz den Titel.

Die Uefa-Europameisterschaft der Frauen bildet den Auftakt zu Oceans Sportsommer, der mit der Rugby-Weltmeisterschaft der Frauen im August fortgesetzt wird. Ocean wird die offizielle Fanzone, die im September eröffnet wird, verwalten und präsentieren.