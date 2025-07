Die Digital Signage Awards, die jedes Jahr während der ISE in Barcelona verliehen werden, starten ihre Einreichungsphase: Bis zum 30. September können sich Unternehmen mit abgeschlossenen Digital Signage-Projekten bewerben. Dieses Jahr gibt es 24 Kategorien – neu dabei ist die „Green Signage“-Kategorie.

Offen sind die Awards für Integratoren, Hardware-Anbieter, Software-Entwickler, Agenturen oder auch Standortbetreiber – also jeder, der am Konzept und an der Umsetzung des jeweiligen Projekts beteiligt war. Akzeptiert werden Projekte, die in der Zeit zwischen dem 1. Juli 2024 und 30. September 2025 beendet wurden.

Die Verleihung der Awards findet am Montag, dem 2. Februar 2026, statt – dem Vorabend der nächsten ISE. Headline Sponsor ist dieses Jahr Google ChromeOS.

