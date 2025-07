Es war August angekündigt, jetzt ist es bereits der Juli geworden: Der Sport-Retailer Decathlon hat in Konstanz seinen ersten Store auf einer Galeria-Fläche eröffnet. Es ist sowohl der erste Shop in Kooperation mit Galeria als auch die erste Decathlon-Filiale am Bodensee.

„Konstanz ist ein Standort, den wir schon lange im Blick hatten – direkt am Bodensee, mit hoher Lebensqualität, einer aktiven Community und einem starken regionalen Bezug zum Wasser- und Outdoorsport. Natürlich erreichen wir dort aber auch sportbegeisterte Touristen direkt vor Ort“, kommentiert Philipp Kretzer, Chief Sales Officer von Galeria.

Auf rund 1.500 Quadratmetern Verkaufsfläche erwartet die Kundschaft ein Sortiment für mehr als 70 Sportarten – von Wandern und Radfahren bis hin zu Wassersport. Dabei handelt es sich um einen eigenständigen Store. Nach Informationen von Stores + Shops bringt daher Decathlon auch sein eigenes Kassensystem inklusive Self-Checkout-Points mit. Nach Angaben von Decathlon wird die Filiale rund dreißig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen.

Konstanz nur der Anfang

Perspektivisch soll Konstanz der Startschuss für weitere Kooperationsflächen sein, zwischen 1.500 und 3.500 Quadratmetern. Geplant sind bereits Flächen in Freiburg, Trier, Duisburg und Kassel, die bis Ende 2025 folgen sollen.

Dabei ist die Kooperation mit Galeria Teil eines ehrgeizigen Plans von Decathlon in Deutschland: In den nächsten Jahren sind 60 Neueröffnungen geplant, das Filialnetz soll somit auf 150 Stores anwachsen.

