Mit einer schweizweiten DooH-Kampagne haben Livesystems und Amag Retail gezielt Besitzerinnen und Besitzer älterer Fahrzeuge angesprochen. Das Ziel der Kampagne „Werkstatt Wochen“ war es, mehr Werkstattbesuche über die Amag-App zu generieren und die Marke bekannter zu machen.

Die Kampagne lief acht Wochen lang, bis Mitte Februar 2025, an hochfrequentierten Touchpoints in der gesamten Schweiz – darunter Tankstellen, öffentliche Plätze und am Point of Sale.

Auslastung steig spürbar

Die nationale Präsenz wurde mit über 22 Millionen Bruttokontakten und einer absoluten Nettoreichweite von rund 2,6 Millionen erfüllt. Doch auch die Wirkungs-KPIs konnten überzeugen: Knapp 25 Prozent der Werkstattwochen-Kundinnen und -Kunden luden die Amag-App neu herunter. Zudem stiegen die Werkstattauslastung und die Website-Zugriffe spürbar.

„Mit dieser Kampagne konnten wir unsere gesteckten Ziele nicht nur erreichen, sondern deutlich übertreffen“, kommentiert Fabienne Aebi, Marketingmanagerin bei Amag Retail. Auch die gestützte und die ungestützte Markenbekanntheit legten zu; zudem konnte Amag einen signifikanten Anteil an Neukundschaft begrüßen.

