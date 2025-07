Immersives Storytelling durch große LED-Wände à la Las Vegas Sphere ist ein teures Unterfangen. Aber was wahrscheinlich noch teurer ist, ist immersives Storytelling ohne sie – zumindest in dem Ausmaß, wie es der französische Luxuskonzern LVMH mit seinem neuesten Megastore-Projekt in Shanghai namens „The Louis“ umsetzt, das von The Fashion Network als „Louis Vuittons bisher immersivster Store“ bezeichnet wird.

„The Louis“ ist ein 30 Meter hohes Gebäude in der Form eines Kreuzfahrtschiffs, dessen obere Etagen wie riesige Louis Vuitton-Designerkoffer geformt sind. Im Inneren sind eTaschen, Koffer und andere Gegenständen, die das charakteristische Louis Vuitton-Monogramm tragen, kreativ gestapelt, um 360-Grad-Leinwände für eine Reihe von Themenräumen zu bilden.

Es gibt fast keine sichtbaren digitalen Elemente – außer in der Sportabteilung, wo sich geschwungene LED-Screens an den Wänden entlangschlängeln und dem Raum einen von einer Sports-Bar inspirierten Look verleihen.

Bewusst auf AR verzichtet

Für das Ladenkonzept hat LVMH mit der Londoner Kreativagentur Closer zusammengearbeitet. Der CEO der Agentur, Peter Ravailhe, sagte, der Store solle „Technik und Vorstellungskraft in der realen Welt verschmelzen“ – wobei bewusst auf KI, AR oder VR verzichtet wurde.

„The Louis“ befindet sich in der Wujiang Road im zentralen Geschäftsviertel von Shanghai. Neben den Einzelhandelsflächen gibt es dort auch einen Ausstellungsbereich und ein Restaurant namens „Le Café“ im obersten Stockwerk.

