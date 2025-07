M&A Econocom übernimmt Integratoren in UK/Irland

Die Übernahme-Serie von Econocom setzt sich auch diese Woche fort. Nach den Übernahmen von ICT (Deutschland) und Avanzia (Spanien) vermeldet man heute die Übernahmen des irischen ProAV-Integrators Image Supply Systems Audio Visual (ISSAV) in Dublin und die bereits Anfang 2025 abgeschlossene Smartcomm-Transaktion. Die Econocom-Unternehmen in Europa erzielen in diesem Jahr mehr als 300 Millionen Euro Umsatz.

Gemeinsam soll die beiden Unternehmensübernahmen die Fähigkeit von Econocom ermöglichen, komplexe ProAV- und Digital Signage-Projekte in Großbritannien und Irland zu realisieren.

Durch die Akquisitionen verstärkt Econocom sein Team in Großbritannien und Irland um mehr als 55 AV-Spezialisten. Zusammen mit den bestehenden Teams bietet der Integrator nun Beratung, Design, Installation, Integration, Wartung und Support für ProAV-und Digital Signage-Projekte in Großbritannien und Irland an.

Smartcomm (UK) ist ein etablierter Systemintegrator – insbesondere in Corporate-, Universitäts- und Projekten der öffentlichen Hand.

ISSAV (Dublin/Irland) verfügt über ein Kundenportfolio von über 150 Organisationen aus dem Bildungs-, öffentlichen und Unternehmenssektor. Econocom erwarb einen Anteil von 67 Prozent an dem AV-Integrator, während die bisherigen Eigentümer einen Anteil von 33 Prozent behielten.

Beide Akquisitionen sind Teil des 225 Millionen Euro großen Investitionsprogramms von Econocom, mit dem der Konzern die fragmentierte nationale AV-Märkte konsolidieren möchte.

