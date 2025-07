Die ISE hat bekanntgegeben, dass sie bei den Sammy – Sales and Marketing Awards als Gewinnerin hervorgegangen ist. Ausgezeichnet wurde die Kampagne „Connection Restored“, welche die ISE-Veranstaltung 2025 unterstützt hat.

Die Sammy Awards werden jährlich von der Business Intelligence Group verliehen und zeichnen besondere Leistungen in modernem Vertrieb und Marketing. Eien Expertenjury ermittelt die jeweiligen Gewinner.

Erfolgreiche Wiederverbindung

„Wir sind absolut begeistert, von der Business Intelligence Group zum Gewinner des Sammy Award 2025 ernannt worden zu sein“, sagt Mike Blackman, Geschäftsführer von Integrated Systems Events. „Diese Anerkennung ist ein fantastisches Zeugnis für die Leidenschaft unseres Teams, starke, zielgerichtete Erlebnisse zu schaffen. Sie unterstreicht auch unser anhaltendes Vertrauen in die Fähigkeit der Messeindustrie, zu inspirieren, zu verbinden und sich weiterzuentwickeln.“

Die ISE fuhr in den vergangenen Jahren einen Rekord nach dem anderen ein. Die 2025-Veranstaltung war die bestbesuchte ISE aller Zeiten. „Connection Restored“ feierte dabei nicht nur den erfolgreichen Re-Start nach der Corona-Pandemie, sondern auch die weltweite ProAV-Community, die neue Herausforderungen angenommen und sich weiterentwickelt hat. Zudem spiegelte die Kampagne auch den Glauben an den bleibenden Wert von persönlichen Kontakten und an die kontinuierliche Entwicklung der Ausstellungsbranche wider.

Für „Connection Restored“ setzte die ISE auf eine Kombination aus Marken-Storytelling, gezielter Kommunikation und dynamischen Vor-Ort-Aktivierungen.

