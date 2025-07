Moment Factory aus Montreal gilt in der Digital Signage-Branche als Synonym für immersive Experiences. Digitale Entertainment-Events in Metropolen weltweit stammen aus der Kreativschmiede der Kanadier. Neu seit dem vergangenen Jahr ist, dass Moment Factory seine Experiences lizenziert und so Veranstaltern rund um den Globus zugänglich macht. Erste Formate werden nun nach Europa exportiert – darunter auch der Astra Lumina Night Walk in Istanbul, ein multimedialer Nachtspaziergang im Park.

Der Lumina Night Walk wurde bereits 26-mal in acht Ländern umgesetzt, unter anderem in Australien. Das Team von Devin Entertainment, das das Event nach Istanbul brachte, ließ sich zuvor von der Ausgabe in Los Angeles inspirieren. Als Veranstaltungsort dient der Maslak-Wald im Istanbuler Geschäftsviertel Maslak in Sariyer auf der europäischen Seite der Metropole. Die Umsetzung erfolgte in internationaler Zusammenarbeit mit den Moment-Factory-Standorten in Kanada und Frankreich.

Lizensierte Experiences wie Astra Lumina vertreibt Moment Factory unter der Submarke „Moment Factory Originals“. Die meisten Formate basieren auf einem Mix aus verschiedenen Medien – bei Astra Lumina kommen Lichttechnik, Projektionen, physische Installationen und digitale Displays zum Einsatz.

