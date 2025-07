Digital-out-of-Home ist weiter auf Erfolgskurs; das zeigt der aktuelle Nielsen Werbetrend: Von Januar bis Juni 2025 erwirtschaftete DooH einen Brutto-Umsatz von 730,93 Mio. Euro. Das entspricht einem Plus von 22,4 Prozent (+133,78 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der durchschnittliche Marktanteil der digitalen Werbeträger liegt nach den ersten sechs Monaten des Jahres bei 44 Prozent. Dies ist ein erneuter Zuwachs gegenüber dem Vorjahr – im ersten Halbjahr 2024 waren es 41 Prozent.

Laut aktuellem Nielsen-Werbetrend zeigt auch Out-of-Home insgesamt weiterhin Stärke: Der Gesamtumsatz von OoH liegt im ersten Halbjahr 2025 bei 1,64 Milliarden Euro, was einem Anstieg von knapp 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit erreicht die Außenwerbung einen Marktanteil von 10 Prozent am Gesamtwerbemarkt, der in den ersten sechs Monaten kumuliert mit 16,5 Mrd. Euro zu Buche schlägt.

„Digitale Außenwerbung entwickelt sich zunehmend zur Leitdisziplin in der Mediaplanung“, kommentiert Frank Goldberg, Geschäftsführer des IDOOH. „DooH überzeugt mit Flexibilität, Effizienz und einer hohen Aktivierbarkeit. Wer auf größtmögliche Sichtbarkeit im öffentlichen Raum setzt, kommt an Digital-out-of-Home nicht mehr vorbei.

Anzeige