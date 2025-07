Der europaweit tätige Außenwerber Ocean Outdoor ist für hochwertige, ikonische DooH-Auftritte bekannt – perfekt symbolisiert durch sein Flaggschiff der Piccadilly Lights und seine Deepscreen-Technologie, die verschiedene Interaktionen mit den Zuschauern ermöglicht.

Nun hat Ocean eine neue DooH-Lösung präsentiert – kompakt, aber weit entfernt vom Standard. Der Showcase ist ein mobiler Quader, der über zwei gebogene Screens mit einer Breite von insgesamt sechs Metern und einer Höhe von drei Metern verfügt.

Interaktion möglich

Diese DooH-Struktur ist kompatibel mit der Deepscreen-Technologie, sodass unterschiedliche Aktivierungen und kreativen Einsätze möglich sind – darunter Audio-Einsatz, Analytics-Kamera, Plug-and-Play-Interaktivität und Mixed Reality.

Laut Ocean Outdoor dauerte die Entwicklung der Cubes durch die Business Unit Ocean Labs drei Jahre. Als Lieferant der Screens fungiert Viavisual.

Durch seine Mobilität ermöglicht der Showcase eine flexible standortbasierte Planung an öffentlichen Plätzen oder auch in Veranstaltungsorten möglich ist.

Superhelden-Einsatz

Der Showcase feiert sein Debüt für den neuen Superman-Film, der am 11. Juli in die englischen Kinos kommt. Platziert ist er unter dem Four Dials DooH-Screen im Westfield Stratford City.

Darauf eine maßgeschneiderte 3D-Version des Filmtrailers inklusive Soundtrack zu sehen und zu hören sein. Eine vierminütige Schleife mit Filmausschnitten bietet den Zuschauern die Möglichkeit, Fotos oder Videos mit ihren Lieblingsfiguren aus dem Film zu machen.

Die Kampagne wurde von Ocean Studio in Zusammenarbeit mit Warner Bros Pictures UK produziert. Für die Buchung war WPP Media zuständig.

Super-Kampagnen zum Start Der UK-Kinostart des Superman-Films wird durch weitere OoH-Kampagnen bei Ocean beworben, zum Beispiel auf den Skylights in Manchester, dem Archway Banner in Birmingham und den Piccadilly Lights. Ein weiteres Ambient-Highlight war eine überlebensgroße Figur von Superman, die auf dem Dach des Wolkenkratzers „The Shard“ schwebte.

Neue Chancen für DooH?

Melanie Blood, Leiterin von Ocean Labs UK, sagt über den Showcase: „Das ist DooH der nächsten Stufe. Das Format ist reich an kreativem Potenzial und bietet Marken ein exklusives, spektakuläres, skalierbares Deepscreen-Erlebnis an neuen und unerwarteten Orten, weit über die traditionell festen OoH-Umgebungen hinaus.“

Im vergangenen Jahr startete die Ströer-Tochter Blowup Media ein ähnliches, aber etwas kleineres Konzept, den Motion Cube, der in Shopping Malls zum Einsatz kommt. Beim aktuellen Ocean-Showcase wird es spannend zu sehen, wie er eingesetzt wird – die Mobilität der Struktur wird Locations und das Zusammenspiel mit anderen Screens – wie in den Bilder zur Superman-Anwendung gezeigt – zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor machen.

Anzeige