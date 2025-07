Mit der hauseigenen CMS-Software „Engage“ macht Zetadisplay inzwischen 40 Prozent seines Umsatzes. Diese SaaS-Erlöse sollen weiter steigen und massiv zum Wachstum des Digital Signage-Integrators – einem der drei größten in Europa – beitragen. Dazu gehört auch der Verkauf der Software an andere Integratoren außerhalb des europäischen Marktes. Hier fand Zeta nun seinen ersten Kunden in Enra Technologies aus Südafrika.

Enra ist ein IT- und AV-Integrator, der neben dem südafrikanischen auch weitere afrikanischen und Nahost-Märkte bedient. Enra nutzt die Engage-Software zukünftig, um Full-Service-Digital-Signage-Lösungen anbieten zu können. Bei einer südafrikanischen Einzelhandelskette mit über 750 Filialen und einer Universität soll Digital Signage mit Engage-CMS bereits implementiert worden sein.

„Erstklassige Full-Service-Lösungen“ mit Zeta

Raees Mukuddem, CEO und Gründer von Enra Technologies, sagt: „Der Digital Signage-Markt in Südafrika steckt noch in den Kinderschuhen, aber wir haben sein immenses Potenzial erkannt. Durch die Partnerschaft mit Zetadisplay, einem international anerkannten Marktführer in diesem Bereich, bringen wir erstklassige Full-Service-Lösungen auf den Markt. Wir glauben an den Erfolg durch Zusammenarbeit – was wir ‚Ubuntu‘ nennen – und wir freuen uns darauf, mit Zetadisplay zusammenzuarbeiten, um die Branche zu verändern.“

Ola Sæverås, Chief Business Officer bei Zetadisplay: „Enra ist der perfekte Partner für die Expansion auf dem südafrikanischen Markt. Sie sind unglaublich gut etabliert und arbeiten mit führenden Marken und Unternehmenskunden in der gesamten Region zusammen. Ihre profunde lokale Expertise, kombiniert mit unserer innovativen Engage Suite CMS-Plattform, wird es uns ermöglichen, leistungsstarke Digital Signage-Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse der regionalen Unternehmen zugeschnitten sind.“

Bisher hatte Zetadisplay sein CMS exklusiv genutzt und wird das in Europa voraussichtlich weiterhin tun. Hierzulande tritt Zeta weiterhin rein als Integrator auf. In Amerika oder APAC könnten aber zukünftig noch weitere Software-Kunden hinzukommen.