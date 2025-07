Mehr als 20.000 DooH-Screens in Polen sind derzeit mit der nationalen Hotline für vermisste Kinder synchronisiert. Die Bildschirme leuchten in Echtzeit auf, sobald ein Anruf eingeht, um ein vermisstes Kind zu melden. Die Kampagne reagiert auf eine besorgniserregende Statistik: In Polen wird etwa alle vier Stunden ein Kind oder Jugendlicher vermisst.

Um das öffentliche Bewusstsein zu schärfen und einen sofortigen Zugang zu Unterstützung zu gewährleisten, hat sich die Fundacja Itaka – das polnische Zentrum für vermisste Personen – mit Screen Network, dem größten DooH-Netzwerk des Landes, zusammengetan.

Awareness für Elternangst

Jedes Mal, wenn eine Meldung eingeht, löst das System einen visuellen Alarm im gesamten DooH-Netzwerk aus. Die Werbemittel ahmen einen eingehenden Anruf von einer „panischen Mutter“ oder einem „verzweifelten Vater” auf einem Smartphone nach und wechseln dann zu der Meldung: „Ein Kind wird vermisst. Es wird gerade ein Anruf getätigt.“

Jedes Jahr werden in Polen etwa 2.000 Kinder und Jugendliche als vermisst gemeldet. Obwohl etwa 95 Prozent innerhalb einer Woche gefunden werden, sind die ersten Stunden für die Familien nicht weniger belastend. Um den unmittelbaren Stress der Eltern zu vermitteln, entschied sich Fundacja Itaka für Echtzeit-DooH.

Damian Rezner, COO und Vorstandsmitglied von Screen Network, erläutert: „Das Übertragungssystem ist vollständig mit den Hotline-Daten synchronisiert – jeder Anruf löst sofort eine Echtzeitmeldung aus. Sobald ein Mitarbeiter die Hotline beantwortet, erkennt ein spezielles System die Aktivität der Leitung und aktiviert die Kampagne. Keine Verzögerungen, keine manuelle Eingabe.“

Durch den Echtzeit-Effekt ist DooH ein guter Channel für derartige Awareness-Kampagnen. Zusätzlich kann DooH selbst bei der Suche nach Vermissten helfen, wie unter anderem Projekte in den USA und in Deutschland gezeigt haben

