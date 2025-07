Für Normalsterbliche kann die schiere Anzahl der angeblich exzellenten AI-Tools da draußen eine starke Dosis FOMO – „Fear of Missing Out“ – auslösen. Daher ist jemand, der sie prüft und erklärt, welche Arbeitsabläufe jedes Tool unterstützen kann, unglaublich wertvoll. Glücklicherweise gibt es in der Digital Signage-Industrie viele AI-begeisterte Menschen, die sinnvolle Wege finden, um Künstliche Intelligenz in ihre Geschäftsprozesse und ihre tägliche Routine zu integrieren.

Im Interview mit Jason Cremins stellte dieser bereits seine Top6 AI-Tools vor. Nun haben wir daraus eine kleine Serie gemacht.

AI & Digital Signage Explored Welche Auswirkungen hat die unglaublich schnelle Entwicklung von AI auf die Digital Signage-Industrie? Damit beschäftigen wir uns intensiv im invidis Jahrbuch 2025. Jetzt herunterladen.

In dieser Folge: Jon Sidwick, dem Leiter des AV-Beratungsunternehmens Blue Touch Paper, den wir kürzlich zur Device Ecosystem Platform von Microsoft interviewt haben.

Das sind die zurzeit 5 meistpräferierten AI-Tools von Jon Sidwick:

Copilot – für den gesamten Workflow aufgrund der Sicherheit und der Integration mit dem gesamten 365-Stack. ChatGPT – für persönliche Dinge zum Lernen und Spielen, Erstellen von Agenten u. ä. Sora – zum Erstellen von Bildern, ideal für kreative Inhalte für Powerpoint etc. Gamma – zum Experimentieren für Präsentationen. Verschiedene Anwendungen zur Erstellung von Grafiken und Diagrammen.

