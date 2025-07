In Europa haben die meisten großen LEH-Ketten schon eigene autonome Smart-Store-Konzepte. Vor allem in der DACH-Region werden solche Box-artigen kleinen Läden ohne Mitarbeiter immer beliebter. Das liegt vor allem daran, dass Supermarktpersonal immer schwieriger zu bekommen ist und die Nachtöffnungszeiten sowieso stark eingeschränkt sind. Außerdem will man damit Versorgungslücken in ländlichen Gegenden schließen.

Diese Probleme sind in Ländern wie den USA, wo der Markt weniger reguliert ist und ländlichen Gemeinden stärker verstreut sind, nicht so häufig. Doch auch Los Angeles bekommt jetzt die ersten komplett autonomen Smart Stores. Dahinter steckt Venhub Global, ein AI- und Robotics-Unternehmen, das vom ehemaligen Amazon-Executive Shahan Ohanessian gegründet wurde.

Hollywood als Testmarkt

Nachdem Venhub sein Smart-Store-Konzept, das stark auf Robotik basiert, 2023 vorstellte, wurde es jetzt erstmals in Hollywood realisiert – nur wenige Schritte vom Hollywood Bowl und Walk of Fame entfernt.

„Hollywood schläft nie – und genauso wenig die Menschen, die hier leben“, sagt Shahan Ohanessian, Gründer und CEO von Venhub. „Wir haben diesen Store gebaut, um ihnen zu dienen. Ob auf dem Weg zu einer Show, nach einer Schicht oder bei nächtlichen Besorgungen – Venhub ist rund um die Uhr geöffnet, kontaktlos und jederzeit bereit. Das ist Einzelhandel im Takt des echten Lebens.“

Im Hollywood Smart Store werden Kunden von Roboterarmen durch vier Lieferfenster bedient. Sie laufen also nicht selbst durch den Laden und wählen Produkte aus, wie bei den autonomen Stores von Rewe, Aldi oder Netto, die auf der Frictionless-Technologie von Trigo basieren.

Einkaufen aus der AI-gesteuerten Box

Im Grunde sieht das Ganze aus wie eine riesige Vending Machine mit 400 Produkten im Sortiment. Venhub liefert die Box im Komplettpaket, sodass sie innerhalb von sieben Tagen einsatzbereit ist. Mit diesem Konzept sieht Shahan Ohanessian vor allem Potenzial in Veranstaltungs- und Sportstätten oder Unternehmensgeländen.

„Alle suchen nach Einzelhandelslösungen, die zuverlässig, effizient und zeitgemäß sind. Unsere Produktionskapazitäten wachsen schnell“, sagt der CEO. „Mehrere neue Bundesstaaten befinden sich bereits in der Entwicklung, und wir werden bald weitere Standorte in Kalifornien und darüber hinaus ankündigen.“

Shahan Ohanessians Vision ist es, die Retail-Landschaft in den USA komplett zu verändern. Der Store in Hollywood ist nun der vierte in LA, nachdem die ersten vor kurzem in North Hollywood, Glendale und am Metro Transit Center am LAX Airport aufgestellt wurden.

