BenQ meldet sich mit der Verfügbarkeit neuer Displays im Digital Signage-Geschäft zurück. Schon auf der ISE wurden erste DS-Modelle gezeigt, nun ist die ST04-Serie offiziell erhältlich. Die Reihe besteht aus drei 4K-Signage-Displays in den Größen 43, 55 und 65 Zoll.

Die Screens verfügen über eine Auflösung von 3.840 mal 2160 Pixeln und eine Helligkeit von 350 Nits. Die Einsatzgebiete der ST04-Serie sieht BenQ im Einzelhandel, in Behörden, bei der Hospitality, im Corporate-Bereich sowie in Schulen und Universitäten. Gerade letztere Anwendungsgebiete sind für das Unternehmen interessant, da es hier mit seinen interaktiven Displays bereits eine starke Kundenbasis hat.

Mit einer Farbtiefe von 10 Bit und einer 99-prozentigen Abdeckung des Farbraums SRGB soll die ST04-Serie im 18/7-Betrieb eine sehr gute Farbwiedergabe von Bildern garantieren. Hierzu trägt auch die entspiegelte Panel-Oberfläche mit einem Haze-Wert von 25 Prozent bei.

Eigenes X-Sgin-CMS

Für die Verwaltung und Ausspielung von Inhalten stellt BenQ seine eigene CMS-Plattform X-Sign zur Verfügung. Diese ist bis zu 16 Displays im lokalen Netzwerk kostenlos; für weitere Displays, oder eine webbasierte Netzwerknutzung fallen Kosten von 99 Euro (UVP) pro Display als Jahreslizenz an

Für das Remote Device Management gibt es zudem das BenQ-eigene DMS. Damit lassen sich Betriebszeiten einstellen, Monitoring-Daten abrufen und Updates einspielen. Die Verbindung mit dem DMS geschieht für neue Displays durch das Abscannnen eines Barcodes. Zusätzlich verfügen die Displays über die Funktionen Wake-on-HDMI sowie Wake-on-Lan: Sobald am jeweiligen Eingang ein Signal anliegt, schalten sie sich aus dem Stand-by in den Betriebsmodus.

Über das DMS können die Smart Signage-Displays der ST04-Serie auch für einzelne Personen oder Personengruppen freigegeben werden. Dann lassen sich Inhalte, beispielsweise in Klassen- oder Meetingräumen, kabellos von anderen Devices via Instashare 2 teilen. Die integrierte Funktion „AI Guardian“-Funktion in Instashare 2 verhindert laut BenQ automatisch, dass Teilnehmer unangemessene Bilder oder Videos auf dem ST04 teilen.

Alle ST04-Screens jetzt erhältlich

Zudem sind die ST04-Displays mit zwei Lautsprechern mit jeweils bis zu 12 Watt Leistung ausgestattet. Eine Vesa-Halterung ermöglicht den Hoch- oder Querformatbetrieb.

Die drei ST04-Screens sind nun zur unverbindlichen Preisempfehlung von 899 Euro brutto (ST4304), 1.099 Euro brutto (ST5504) respektive 1.499 Euro brutto (ST6504) über die BenQ-Distributionskanäle und bei Reseller-Partnern erhältlich.

Anzeige