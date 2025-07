AI spielt in der Content-Creation eine immer wichtigere Rolle. Neben Dynamic Creative Optimization, also dem Anpassen von Inhalten an verschiedene Umstände, betrifft das auch die grundsätzliche Erstellung und Optimierung von Motiven.

Im Q1 2025 hat der deutsche OoH-Marktführer Ströer ein AI-Produkt für seine Kunden bereitgestellt: der Ströer Creative Analyzer. Dabei handelt es sich um ein AI-gestütztes Analyse-Tool, das OoH-Motive im Hinblick auf Wirkung und Effektivität untersucht – oder in den Worten von Ströer „anhand der 10 goldenen Regeln der Außenwerbung prüft“.#

Diese Analyse umfasst Erfolgsfaktoren wie Farbgebung und Kontrast, Textlänge und Lesbarkeit, Anordnung und Struktur der Gestaltungselemente sowie Sichtbarkeit und Markenintegration. Die Bewertung erfolgt über ein Scoring-System von 1 bis 10 sowie über ein Ampelsystem, das einen schnellen Überblick zum Optimierungspotenzial geben soll.

AI plus Expertise

Durch den Analyzer sollen Kunden schnell und datenbasiert Feedback zu Kampagnenmotiven begonnen. Dabei betont Ströer, dass die AI-Analyse durch das Know-how von Ströer-Mitarbeitenden ergänzt wird – gerade was den Kampagnenkontext angeht.

„Der Ströer Creative Analyzer ermöglicht es uns, die Wirkung von OOH-Motiven mit datenbasierter Präzision und menschlicher Expertise zu steigern“, sagt Christian von den Brincken, Geschäftsführer Corporate Strategy & Innovation bei Ströer. „Die Analyse und Optimierung von OoH-Motiven war bisher oft aufwendig, zeitintensiv und subjektiv.“

Perspektivisch soll der Creative Analyzer zukünftig auch für andere Angebote von Ströer zur Verfügung stehen, zum Beispiel für Special Ads und Online-Werbeformen.