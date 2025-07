Elon Musk liebt den großen Auftritt – das neue Tesla Diner Konzept ist keine Ausnahme. Die Idee Unterhaltung, Restaurants oder Shopping mit Schnelllader zu kombinieren ist wahrlich nicht neu – Tesla schafft es aber immer wieder den Eindruck zu vermitteln, Erfinder zu sein.

Aus Digital Signage-Sicht überraschen die beiden jeweils 20 Quadratmeter großen LED-Wände, auf denen Gäste Kinofilme von der Diner-Terrasse schauen können während ihre elektrischen Autos laden. Für eine Kinospielfilmlänge wird es in der Regel nicht reichen, Elektrofahrzeuge der neuesten Generation sind in der Praxis in 30 bis 45 Minuten aufgeladen.

