Die UOB, eine große Bank in Asien, feiert ihr 90-jähriges Jubiläum – und den 60. Jahrestag der Unabhängigkeit Singapurs gleich mit dazu. Hierfür verwandelt der Konzern seinen Hauptsitz, ein Hochhaus an der UOB Plaza 1, in eine 280 Meter hohe Medienfassade. Bis zum 9. August werden hier drei verschiedene Projection-Mapping-Shows gezeigt.

UOB-Firmenfeier XXL

Für das Firmenjubiläum arbeitete UOB mit dem Integrator Hexogon Solution zusammen, um die Show „Unity“ zu kreieren. Die sechsminütige Animation unter der Leitung von Kreativdirektor Benjamin Tan setzt die Geschichte der Bank und deren Werte in drei Akten in Szene.

Die Show wurde laut UOB mit drei Guinness-World-Records-Titeln ausgezeichnet: Größte Lichtleistung in einem projizierten Bild, längstes architektonisches Projection-Mapped-Display (temporär) und das höchste Projektionsbild auf einem Gebäude. Laut UOB schafft es das Setup auf insgesamt 5,85 Millionen Lumen Helligkeit.

Kunstwerke auf 280 Metern Höhe

Als Teil des langfristigen Engagements der Bank zur Unterstützung der Kunst gibt es als zweite Show den UOB Painting of the Year Showcase. Hier werden Projektionen gezeigt, die an die 30 preisgekrönten UOB-POY-Kunstwerke angelehnt sind. Der 1982 ins Leben gerufene UOB POY ist der am längsten laufende Kunstwettbewerb in Singapur.

Die projizierten Kunstwerke wurden in drei verschiedene Sammlungen eingeteilt: die Timeless Collection, mit preisgekrönten Kunstwerken aus dem Jahr 2015 und früher; Contemporary Collection 1, mit Kunstwerken aus den Jahren 2016 bis 2020; und Contemporary Collection 2, mit Kunstwerken aus den Jahren 2021 bis 2024.

Unabhängigkeitsfeier per Projektion

Zur Unterstützung der SG60-Feierlichkeiten wird das UOB-Plaza 1-Gebäude schließlich mit verschiedenen Projektionen zum Thema SG60 bespielt, die die 60-jährige Unabhängigkeit Singapurs würdigen. Zu den Projektionen gehört eine visuelle Animation, bei der das SG60-Logo in das UOB90-Logo übergeht. Die Projektion zeigt auch „Majulah Singapura“, ein hyperlokales Kunstwerk des Künstlers Sam Lo, das die multikulturelle Identität und den kollektiven Geist Singapurs feiert.

