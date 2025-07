National Cinemedia (NCM), der größte Anbieter für Kinowerbung in den USA, schließt eine Partnerschaft mit Vistar Media. Die Supply-Side-Plattform (SSP) von Vistar macht zukünftig also 17.500 Leinwände in 1.350 Kinos quer durch die USA programmatisch buchbar.

NCM hatte Programmatic Advertising erst 2024 eingeführt, verzeichnete aber nach eigenen Angaben in Q1 dieses Jahres starkes Wachstum der programmatischen Umsätze. Als Basis dienen die neu eingeführten Datenlösungen NCMx Boost, Boomerang und Bullseye. Diese Tools unterstützen laut NCM personalisierte, lokal ausgerichtete Werbekampagnen, die Analyse von Echtzeit-Verhaltensdaten, Zielgruppenaktivierung im Kino sowie Retargeting-Maßnahmen nach dem Kinobesuch.

„Da die programmatischen Werbeausgaben weiter wachsen, konzentrieren wir uns darauf, den Einkauf von Kinomedien so intuitiv, datengestützt und effektiv wie möglich zu gestalten“, sagt Manu Singh, Chief Data and Innovation Officer bei NCM. „Die Partnerschaft mit Vistar ist ein strategischer Schritt, der Werbetreibenden einen einfachen Zugang zu unserem Premium-Inventar ermöglicht.“

„Es hat lange gedauert, aber wir freuen uns sehr, der Käufer-Community von Vistar endlich Zugang zum NCM-Inventar bieten zu können“, sagt Ian Brecher, Senior Director, Supply Partnerships bei Vistar Media. „Die Möglichkeit für Marken, ihre Werbekreationen auf der großen Leinwand in Amerikas meistbesuchten Kinos zu zeigen, bietet eine einzigartige Chance, ein sehr aufmerksames Publikum in der realen Welt zu erreichen.“