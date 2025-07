Über 30 Teilnehmer informierten sich am 10. Juli in einem gemeinsamen Webinar von Google, Concept International und invidis über den professionellen Einsatz von ChromeOS in Digital Signage-Projekten. Als Value-Add-Distributor für Digital Signage-Hardware sieht Concept klare Vorteile von ChromeOS gegenüber Betriebssystemen wie Windows, gerade weil es den Stromverbrauch von Mediaplayern reduzieren kann.

Mit diesen wirtschaftlichen und ökologischen Vorteile beschäftigte sich auch das Webinar. Die Referenten Moritz Obermair (Google), Marco Lippert (Concept) und Thomas Neumeister (invidis) beleuchteten das Betriebssystem aus verschiedenen Blickwinkeln – von Verwaltung und Sicherheit bis hin zur Hardware-Kompatibilität und Einrichtung. Das Teilnehmerfeedback fiel durchweg positiv aus – die Präsentationen und Aufzeichnung wurden im Anschluss über Google Drive bereitgestellt.

