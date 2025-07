Am 4. September 2025 veranstaltet der Aussenwerbeverband Schweiz (AWS) die Woohw Conference in Zürich, wo auch wieder die Swiss Out of Home Awards verliehen werden. Davor leiten ab 16:30 Uhr zwei Keynotes und eine Podiumsdiskussion in den Abend in der Stage One Event & Convention Hall.

Die Konferenz widmet sich dieses Jahr Fragen um der Markenführung im digitalen Zeitalter. Impulse dazu geben Oliver Errichiello, Markensoziologe und Autor von 25 Fachbüchern, sowie Regula Bührer Fecker, Kommunikationsstrategin und zweifache „Werberin des Jahres“. Die erste Keynote thematisiert den Wert von Wahrhaftigkeit in der Werbung, in der zweiten geht es mehr um aktuelle Veränderungen in der Markenführung. Die anschließende Diskussion wird von Anna Kohler, Chefredaktorin von Marketing & Kommunikation, moderiert und vereint ein Podium mit Experten aus der Schweizer Werbebranche.

Ein Networking-Apéro bietet Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Durch das Programm führt die Moderatorin und Journalistin Bigna Silberschmidt.

Ab 19 Uhr beginnt die Swiss Out of Home Award Ceremony, bei der Arbeiten in fünf Kategorien sowie der Hauptpreis „Campaign of the Year“ ausgezeichnet werden. Eine Dinner-Party bildet den Abschluss des Abends. Für musikalische Unterhaltung sorgt die Formation Sax O’Conga mit Sängerin Tanja Dankner. Sponsoren wie Setaprint, Richnerstutz, Burri Public Elements und Media Focus setzen zusätzliche Programmakzente.

