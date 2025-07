World Expo Osaka Absen unterstützt LED Down Under

Auf der World Expo im japanischen Osaka zeigen derzeit 150 Länder ihre Vision von „Designing Future Society for Our Lives“. Einer der Pavillons, der für sein beeindruckendes Design gelobt wird, ist der australische.

Der Pavillon mit dem Titel „Chasing the Sun“ besteht aus mehr als 240 Quadratmetern LED des chinesischen Herstellers Absen. Diese werden verwendet, um verschiedene Umgebungen in Australien darzustellen.

Meer, Himmel und Wald

Im Bereich „Sea Country“ werden auf Overhead-Screens maritime Ökosysteme dargestellt und die Rolle der First-Nations-Gemeinschaften bei der Bewahrung der Ozeane hervorgehoben.

Der Abschnitt „Celestial Skies“ besteht aus an der Decke montierten Displays, die den australischen Nachthimmel darstellen und das Wissen der Ureinwohner über Astronomie und saisonale Muster vermitteln.

Der Waldbereich umfasst Eukalyptusbaumstrukturen mit eingebetteten LED-Panels, die Sonnenlicht simulieren und die einheimische Tierwelt zeigen.

Mehrere Absen-Produkte

Die am häufigsten eingesetzte Technologie im Pavillon ist die K1.8 V3-Serie von Absen mit 29 Screens auf einer Fläche von 123 Quadratmetern. Diese sind in verschiedenen Bereichen installiert, darunter die Eingangs- und Ausgangsportale, Sea Country, Land Country und VIP-Bereiche. Einige Bildschirme haben die Form von Bäumen oder der Landkarte von Australien.

In der Sea-Country-Zone ist die PL 2.9 Plus V2-Serie von der Decke abgehängt und bildet einen Teil des Überkopf-Erlebnisses, mit vier an der Decke montierten Paneelen und einem größeren zentralen „Sonnenschirm“ mit einer Gesamtfläche von 484 Quadratmetern.

Bis Oktober geöffnet

Der VIP-Raum verfügt über drei an der Wand montierte X136-Screens mit je 136 Zoll, die für Präsentationen und private Veranstaltungen genutzt werden. Im Außenbereich ist ein PL 2.9W Plus V2-Screenmit einer Größe auf dem Vorplatz positioniert, um Inhalte für ankommende Besucher anzuzeigen.

Die Expo 2025 ist noch bis zum 13. Oktober 2025 geöffnet – die nächste findet 2030 in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt.

Hier finden Sie einen Videorundgang durch den australischen Pavillon:

