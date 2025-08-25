Absen feiert 25 Jahre LED und 60.000 fertiggestellte Projekte. Mit einem neuen Markenslogan will sich der chinesischen Anbieter nun stärker als globaler Technologie-Vorreiter etablieren.

Der LED-Hersteller Absen feiert sein 25-jähriges Bestehen. Das Unternehmen wurde 2001 in China gegründet und liefert in 140 Länder und Regionen. Laut eigener Aussage sind rund 60.000 LED-Installationen weltweit mit Absen-Technologie gebaut. Zu diesem Anlass gibt es einen neuen Markenslogan: statt „Trusted LED Supplier“ nun „Global Leader in LED Display Technology and Solutions“.

Absen ist einer der wenigen reinen LED-Anbieter aus China, die im Premiumsegment angesiedelt sind. Das Unternehmen wurde bereits mehrfach in der Liste der „Best Managed Companies” in China von Deloitte aufgelistet.

Mit dem Re-Branding vom vertrauenswürdigen Produktlieferanten zum globalen Technologievorreiter will Absen sich nun stärker als Thought Leader im LED-Bereich etablieren.

„Wir geben uns nicht mehr damit zufrieden, herausragende Produkte und Lösungen zu liefern“, sagt Yanhui Ding, Vorsitzender von Absen. „Wir wollen nun eine führende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der LED-Branche spielen und zu einem breiteren Beitrag zur Entwicklung verantwortungsbewusster, zukunftsorientierter Geschäftspraktiken in China inspirieren.”

Für seine globalen Geschäfte setzt Absen auf lokale Marktpräsenz. Mittlerweile stellt das Unternehmen seine Lösungen in 78 Showrooms weltweit aus, darunter auch einer im hessischen Mörfelden-Walldorf.