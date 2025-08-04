EH-LS9000 kommt mit 4K, HDR10 und Laserlichtquelle. Im Fachhandel ist er jetzt zu haben.

Epson stellt mit dem seinen neuesten Heimkinoprojektor vor, den EH-LS9000. Filmliebhaber sollen ihn aufgrund der langlebigen Laserlichtquelle und 4K-Auflösung schätzen, die sie für einen Preis von rund 3.300 Euro je nach Händler bekommen.

Bis zu 20.000 Stunden soll der Projektor dank der Laser-Technologie laufen. Zu den integrierten Bildverbesserungsfunktionen gehören 4K-Frame-Interpolation, Super Resolution, HDR10+, szenenabhängige Gammakorrektur sowie ein Modus für natürliche Farbwiedergabe.

Das dynamische Kontrastverhältnis liegt bei mehr als 2.500.000:1, wodurch auch dunkle Bildbereichen scharf zu erkennen sein sollen. Für eine flexible Installation bietet das Gerät einen motorisierten Lens-Shift und Zoom mit Speicherfunktion für verschiedene Einstellungen. Der Projektor ist etwa acht Sekunden nach dem Einschalten betriebsbereit und lässt sich über vielfältige Anschlussmöglichkeiten in bestehende AV-Systeme integrieren.

„Filmliebhaber möchten ihre Filme gerne in Top-Qualität erleben, ohne die Preise absoluter High-End-Geräte zahlen zu müssen“, sagt Ben White von Epson Europe. „Der EH-LS9000B/W wurde genau für diese Zielgruppe entwickelt. Er bringt echtes Kinoerlebnis nach Hause und bietet eine ausgezeichnete Leistung und hohe Flexibilität zu einem sehr günstigen Preis.“

Der Epson EH-LS9000B/W ist in schwarzem oder weißem Gehäuse seit August im qualifizierten Fachhandel verfügbar.