Ashton Bentley, das zum ProAV-Unternehmen Kramer gehört, führt die X-Range-Produktfamilie ein, die für Besprechungsräume USB-C-basierte Konnektivitätslösungen bietet.

Sie eignet sich zur Anwendung sowohl in kleinen Besprechungsräumen als auch in großen Hörsälen. Mit einer einzigen USB-C-Verbindung können Aufladen, Video, Audio, USB und Netzwerkfunktionen unter einen Hut gebracht werden, um eine konsistente BYOD-Experience zu schaffen.

Dabei umfasst das X-Range-Portfolio mehrere Kits für unterschiedliche Raumtypen:

BX Kit: Ein USB-C-Breakout-Hub mit 100-W-Ladefunktion, 4K60-Video, USB/Daten und Gigabit-Netzwerk über ein einziges verriegelbares USB-C-Kabel

VX Kit: Kombiniert USB-C- und HDMI-Eingänge mit automatischer Quellenumschaltung, gut geeignet für Microsoft Teams Room-Konfigurationen.

TX2/DX2 Kit – Ein Zwei-Box-Raumsystem, das herkömmliche AV-Racks ersetzt und USB-Switching sowie Gerätesteuerung über eine webbasierte GUI ermöglicht.

UX Smart Switch: Intelligentes USB-Switching zwischen Raum-PCs und Laptops, ausgelegt auf BYOD-Umgebungen.

Zubehör wie Retractors, Tableboxen und OLED-Touchpanels ist ebenfalls erhältlich.

Die verschiedenen Kits sollen eine schnelle Installation, 4K60-Video und die Steuerung von Geräten per Fernzugriff ermöglichen. Die Produkte der X-Range sind kompatibel mit Mac und Windows, ohne dass Treiber oder zusätzliche Software erforderlich sind.