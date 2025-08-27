Seit dem 1. August 2025 übernimmt Syscomtec Distribution den Vertrieb der Produkte des niederländischen Herstellers Vogel’s in Deutschland. Die Kooperation erfolgt über die DACH-Vertriebseinheit von Vogel’s mit Sitz in Löhne.

Vogel’s entwickelt Halterungen und Befestigungssysteme für Audio-, Video- und Multimediageräte. Die Lösungen werden sowohl im privaten Umfeld als auch in Unternehmen, Hotels, Einkaufszentren, Flughäfen, Sportstadien und Krankenhäusern eingesetzt.

Durch die Partnerschaft erweitert Syscomtec sein Portfolio um das gesamte Produktsortiment von Vogel’s. Damit ergänzt das Unternehmen seine bestehenden Angebote, zu denen unter anderem LED-Wände von Unilumin, Monitore von Vestel und Displays von Pro DVX gehören.

Sowohl Syscomtec als auch Vogel’s sehen in der Zusammenarbeit eine strategische Ergänzung ihrer bisherigen Aktivitäten im deutschsprachigen Raum.