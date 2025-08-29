BenQ stellt mit dem Modell BR9708 einen neuen 4K-Laserprojektor vor, der vor allem für den Einsatz in Museen, Galerien und immersiven Ausstellungen entwickelt wurde. Das Gerät soll mit hoher Farbgenauigkeit, flexiblen Installationsmöglichkeiten und einer langlebigen Lichtquelle überzeugen.

Der Projektor bietet eine native UHD-Auflösung, eine Helligkeit von 2.600 ANSI-Lumen sowie hohen nativen Kontrast. Die siebenstufige Farbkalibrierung und RGBRGB-Farbrad-Technik soll eine präzise Farbdarstellung garantieren. Laut Hersteller erleichtert das insbesondere Mehrprojektor-Installationen mit Edge-Blending.

Für die Projektion stehen drei optionale Wechselobjektive mit motorisiertem Zoom und Lens-Shift zur Verfügung. Damit lassen sich unterschiedliche Projektionsdistanzen abdecken, von Short-Throw-Anwendungen bis hin zu großformatigen Installationen mit bis zu 300 Zoll Bilddiagonale.

Der BR9708 ist auf den professionellen Ausstellungsbetrieb zugeschnitten und unterstützt neben 100 % DCI-P3-Farbraumabdeckung auch HDR-Formate wie HDR10, HDR10+ und HLG. Weitere Funktionen wie ein Filmmaker Mode, Local Contrast Enhancer und Motion Enhancer sollen für detailreiche und natürliche Bilddarstellung sorgen. Mit einem Betriebsgeräusch von 27 bis 30 dB ist das Modell vergleichsweise leise.

Die Lebensdauer der Laser-Lichtquelle gibt BenQ mit 20.000 Stunden im Normal- beziehungsweise 25.000 Stunden im Eco-Modus an. Flexible Installationen werden durch 360-Grad-Aufstellung, Portraitmodus und Projector-ID-Optionen unterstützt.

An Anschlüssen stehen unter anderem zwei HDMI-2.1-Eingänge, LAN, RS-232, SPDIF sowie USB-Ports bereit. Ein 3D-Sync-Ausgang erlaubt die Einbindung externer Systeme.

Der BenQ BR9708 ist ab sofort zu einem Preis von 5.299 Euro inklusive Mehrwertsteuer im Handel erhältlich.