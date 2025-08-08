BenQ präsentiert mit den neuen Modellen LK830ST und LH830ST zwei Laserprojektoren, die für immersive Entertainment- und interaktive Edutainment-Anwendungen entwickelt wurden. Der LK830ST schafft mit 3.840 mal 2.160 Pixel eine Auflösung von 4K UHD, beim LH830ST ist es Full-HD mit 1.920 mal 1.080 Pixel. Beide Geräte erreichen eine Helligkeit von 4.000 Ansi-Lumen. Die Abdeckung des Rec.709-Farbraums beträgt 93 Prozent.

Das Short-Throw-Objektiv mit einem Projektionsverhältnis von 0,496 und einem vertikalen Projektionsversatz von circa 115 Prozent ermöglicht auch auf engem Raum großformatige Projektionen mit Bilddiagonalen von 70 bis 300 Zoll. Durch die flexible Wand- oder Deckenmontage und der Unterstützung von 360-Grad- und Portrait-Projektionen eignen sich die Geräte für den Einsatz in Freizeitparks, Themenräumen, interaktiven Klassenzimmern und Museen. Mit bis zu 120 Hertz Wiederholungsrate sollen die Projektoren eine besonders flüssige Darstellung bewegter Inhalte ermöglichen.

Schutz gegen Staub

Die Projektoren sind für den 24/7-Betrieb ausgelegt und verfügen über eine IP6X-Zertifizierung. Optional sind Staubfiltergehäuse für zusätzlichen Schutz erhältlich. Die Laserlichtquelle erreicht eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden im Eco-Modus.

In Sachen Konnektivität verfügen die Projektoren über Schnittstellen wie HDMI, Lan, USB und RS-232, was eine einfache Integration in bestehende AV-Infrastrukturen ermöglicht. Ein 15-Watt-Lautsprecher ist ebenfalls integriert.

Aktualisierung über Wlan

Beide Modelle haben zudem einen werksseitig kalibrierten Weißabgleich, der insbesondere bei Edge-Blending-Setups eine deutliche Zeitersparnis ermöglicht. Ergänzt wird dies durch die integrierte 2D-Keystone-Korrektur und die Corner-Fit-Funktion, mit denen sich Bildinhalte präzise an unterschiedliche Projektionsflächen anpassen lassen. Somit lassen sich die Projektoren in Mehrfach-Projektionssysteme integrieren, in denen mehrere Geräte eine zusammenhängende Bildfläche ohne sichtbare Übergänge erzeugen sollen.

Integriert ist außerdem eine Funktion für Firmware-Updates über Wlan (Over-the-Air, OTA); so lassen sich Softwareaktualisierungen ohne physischen Zugriff durchführen.

Die neuen BenQ-Projektoren sind ab September zu den unverbindlichen Verkaufspreisen von 2.399 Euro brutto (LK830ST) beziehungsweise 1.899 Euro brutto (LH830ST) erhältlich.

