Der US-Displayanbieter Bluefin, der auf Sonderformate und Maßgefertigtes spezialisiert ist, führt Colorframe ein – eine neue Möglichkeit zur individuellen Gestaltung von Display-Rahmen. Kunden können dabei aus zahlreichen RAL-Farben wählen, um die Hardware an Markenfarben oder Innenraumkonzepte anzupassen.

Bislang waren schwarze Rahmen Standard, doch laut Bluefin steigt die Nachfrage nach flexibleren Designoptionen. Mit eigener Fertigung kann der Hersteller die farbigen Rahmen mit einem Aufpreis ab 10 US-Dollar pro Gerät und einer Lieferzeit von vier bis sechs Wochen bereitstellen.

Das Angebot ist für Produktionsaufträge in allen Displaygrößen verfügbar. Dank des Flex-OS-Konzepts von Bluefin können Kunden Colorframe außerdem mit ihrem bevorzugtem Betriebssystem – Brightsign, Intel oder Android – kombinieren.