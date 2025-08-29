Samsung Electronics und der IT-Distributor Littlebit Technology weiten ihre Zusammenarbeit aus. Ab sofort vertreibt Littlebit auch in Deutschland das gesamte Monitor-Portfolio von Samsung.

Littlebit beliefert mit seinen vier Landesniederlassungen den gesamten DACH- und Benelux-Markt. Seinen deutschen Sitz hat das Unternehmen in Frankfurt. Littlebit zählt Reseller und Fachhändler sowohl im B2B- als auch im B2C-Segment zu seinen Kunden.

Samsung arbeitet bereits seit vielen Jahren mit Littlebit im Bereich Speichermedien zusammen. Mit der Ausweitung auf den Display-Bereich soll die Marktpräsenz von Samsung im deutschen IT- und CE-Fachhandel gestärkt werden.