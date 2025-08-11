bringt 2025 seine Xperience Tour auf vier Kartbahnen – mit Produktneuheiten zu Conferencing, Collaboration und Connectivity.

Nach dem Auftakt der Xperience Tour im letzten Jahr plant der AV-Distributor Kindermann auch 2025 vier Tour-Termine – diesmal mit Motorsport-Feeling: An den Kartbahnen in Neu-Ulm, Kerpen, Leipzig und Hannover stellt das Unternehmen im Oktober seine Produktneuheiten aus den Bereichen Conferencing, Collaboration und Connectivity vor.

Im Mittelpunkt stehen die neuesten Lösungen der Kindermann-Eigenmarkte: die Touchdisplay-Serie TD12 mit Infrarottechnologie in Größen bis zu 98 Zoll sowie das Klick & Show K-Flex für kabelloses Präsentieren. Präsentiert wird aber auch das erweiterte Sortiment rund um Marken wie Bose Professional, Kramer, Legrand, Maxhub, Newline, Panasonic, Philips, Sony, Vogel’s und Yamaha. Eingeladen sind Händler, Fachplaner und Systemintegratoren.

Die Tour-Termine sind:

7. Oktober 2025 – Ecodrom, Neu-Ulm

9. Oktober 2025 – Michael Schumacher Kartcenter, Kerpen

14. Oktober 2025 – Sax Racing, Leipzig

16. Oktober 2025 – Kart o Mania, Hannover

„Wir verbinden 2025 erneut Business und Erlebnis: Unsere Xperience Tour bietet eine ideale Plattform, um Innovationen live zu entdecken – kombiniert mit dem besonderen Flair motorsportlicher Dynamik. Besonders freuen wir uns auf den persönlichen Austausch mit unseren Partnern und Interessenten vor Ort“, sagt Timo Meißner, Geschäftsführer bei Kindermann.