In europäischen Märkten wie BeNeLux und der DACH-Region werden DooH-Werbeträger von einer kleinen aber lautstarken Minderheit der Gesellschaft als optische Verschmutzung des Stadtbilds angesehen. In Südeuropa und in UK dürfen DooH-Werbeträger mit eigener Architektur auffallen – sie werden zur Destination.

So auch der portugiesische OoH-Home Anbieter Dreammedia, der vor den Toren Lissabon mit Golden Mile eine neue Premiumfläche errichtet hat. Der Standort liegt am westlichen Eingang der portugiesischen Hauptstadt, der Verkehrsachse mit dem höchsten monatlichen Verkehrsaufkommen Portugals. Direkt neben dem World Trade Center Lissabon gelegen, steht die DooH-Installation an einer der renommiertesten und sichtbarsten Geschäftsstraßen Portugals.

Golden Mile in Lissabon aber auch einige architektonische DooH-Screens in London, zeigen das DooH-Architektur ein Stadtbild verschönern kann. Inspiration auch für Deutschland und die Niederlande.