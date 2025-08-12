Das Wettunternehmen Sky Bet testet vor der neuen Fußballsaison die Wirkung von Echtzeit-DooH. Die Kampagne „Not for everyone. For the fans.“ wird anhand von Echtzeit-Signalen automatisiert ausgespielt, um verstärkt männliche Fußballfans im Alter von 18 bis 44 Jahren zu erreichen.

Die Kampagne startete am 11. August und läuft sechs Wochen lang auf dem Netzwerk von Ocean Outdoor. Für das Live-Targeting nutzt sie den Echtzeit-Ad-Server von Ocean, der rund 300 Zielgruppensegmente verarbeitet. Zusätzlich wird die Ausspielung von Signalen wie Wetter, Verkehr und Live-Events getriggert.

Katie Bradshaw, Marketingdirektorin bei Sky Bet, sagt: „Für uns sind Relevanz und Timing alles. Die Plattform von Ocean gibt uns die Werkzeuge an die Hand, um schnell zu handeln, intelligent zu targeten und dennoch die Abdeckung an den besten DooH-Standorten zu gewährleisten.“

Geplant und umgesetzt wurde die Kampagne von Essencemediacom und WPP Media. Während der Laufzeit finden Untersuchungen zur Markenbekanntheit, Markenerinnerung und zukünftigen Kaufabsicht statt.