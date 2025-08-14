Der FAW, der Fachverband der deutschen Außenwerbung, setzt im September seine (D)OOH-Academy-Reihe fort – diesmal mit dem Thema „Außenwerbung und Kreation“. In vier virtuellen 90-minütigen Teams-Veranstaltungen informieren externe und interne Referenten jeweils dienstags von 10.30 bis 12 Uhr über das Thema.

Die Academy startet am 16. September. Die weiteren Termine sind der 23. und der 30. September sowie der 7. Oktober.

Themen sind unter anderem:

Geschichte der OoH-Gestaltung

Einführung in die Wahrnehmungspsychologie

Do’s and Dont’s der Kreation von analogen Plakaten

Innovative DooH-Kreationen

Wie KI hilft, Motive bewerten und zu optimieren

Die FAW (D)OOH Academy richtet sich an Personen, welche sich mit dem Thema Kreation für die Außenwerbung im Arbeitsalltag beschäftigen oder sich generell einen aktuellen Überblick über das Thema verschaffen möchten.

Die Kosten für den Kurs betragen 69 Euro. Bis zum 30.8. gilt ein Early-Bird-Preis für 49 Euro. Hier geht es zur Anmeldung.

In den vergangenen 5 Jahren hat der FAW mit der (D)OOH Academy mehr als 2.500 Teilnehmern aus FAW-Mitgliedsfirmen, Spezialmittleragenturen, Mediaagenturen und Werbungtreibenden über verschiedene Themen der Außenwerbung informiert.